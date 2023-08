Pedalata con Saronni In bici con il campione della Milano-Sanremo

di Lorenzo Crespi

L’anno scorso, in occasione della prima edizione, si erano celebrati i 40 anni dalla vittoria al Mondiale, con la celebre “fucilata“ di Goodwood. Ma anche quest’anno, per l’edizione numero 2 della “Pedalata con Giuseppe Saronni“, c’è un importante anniversario da festeggiare: un anno dopo il trionfo iridato, Saronni si aggiudicava infatti la Milano-Sanremo, una delle vittorie che ricorda con più emozione.

Sabato 2 e domenica 3 settembre il campione di ciclismo ripercorrerà quei momenti a 40 anni di distanza, in un weekend di festa che prenderà il via sabato con una serata al FeStiAmo Park di Cittiglio. Dalle 20.45 Saronni sarà sul palco insieme ad altri ex professionisti: Silvano Contini e Roberto Visentini. Intervistati da Beppe Conti e Paolo Costa, racconteranno tanti aneddoti del ciclismo di quegli anni.

Il clou sarà poi domenica, quando si svolgerà la pedalata che darà agli appassionati la possibilità di sfilare in gruppo insieme ai campioni degli anni Ottanta.

Oltre al protagonista Saronni, ci saranno Roberto Visentini, Silvano Contini, Ezio Moroni, Luigi Botteon, Alessandro Pozzi, Ennio Vanotti, Luciano Loro, Roberto Ceruti e Renzo Bellaria.

La pedalata misura 65 chilometri tra i laghi del Varesotto, percorsi ad andatura controllata. All’arrivo ristoro per tutti i partecipanti e premiazione per i tre gruppi più numerosi. Seguirà la possibilità di fermarsi a pranzo con i campioni.

A dare un assaggio del fine settimana, tra pedalate e aneddoti, è stato proprio Saronni, alla presentazione dell’evento alla Camera di commercio di Varese, al fianco di Sergio Gianoli di Ciclovarese. "La vittoria alla Milano-Sanremo ha avuto un ruolo primario nella mia carriera – ha detto –: era la gara che più si addiceva alle mie caratteristiche e per tre anni consecutivi ero giunto secondo. Quell’anno con la maglia di campione del mondo avevo delle motivazioni particolari e quindi ho attaccato sul Poggio".

Nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica, fino a prima del via previsto alle ore 9.30, sarà possibile iscriversi alla pedalata. Preiscrizione già attiva da Cicli Botteon a Cocquio Trevisago o via mail a [email protected]. L’evento ha la regia organizzativa della Società ciclistica Orinese, l’egida della Fci e il patrocinio del Comune.