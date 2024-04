Patto per la sicurezza tra Comuni. Pattuglia fissa e pronto intervento

Patto per la sicurezza tra cinque comuni - Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo - per ottimizzare le risorse della polizia locale e garantire un controllo del territorio più capillare. L’accordo è stato siglato dai sindaci l’altro giorno alla presenza del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. "Questo è un momento importante per noi – ha detto il sindaco di Azzate Raffaele Simone –. Il risultato di un lavoro fatto in sinergia con i miei colleghi sindaci e con il comandante Gennaro Portogallo. Importante anche il percorso di innovazione della nostra polizia locale già iniziato con l’acquisto di nuovi mezzi per un più efficace controllo del territorio e migliori capacità operative. Implementata la sala operativa grazie all’utilizzo di quella di Bodio Lomnago per il controllo, attraverso il sistema di videosorveglianza, del territorio comunale, si sta lavorando per consentire una diretta interlocuzione con la polizia di Stato e con i carabinieri". Quindi ha concluso: "Voglio ringraziare tutti gli agenti per le loro doti di comprensione e umanità e il comandante Portogallo per la leale collaborazione e l’impegno quotidiano".

A coordinare il servizio sarà il comandante della polizia locale di Azzate, Gennaro Portogallo, che ha detto: "Questo accordo è un riconoscimento al lavoro che facciamo, è un’unione di forze, grazie alla quale riusciamo a coprire cinque territori più vasti di quello che a volte si pensa. Grazie a questa organizzazione possiamo garantire la presenza di una pattuglia fissa al mattino e una al pomeriggio e un pronto intervento per l’emergenza tutto il giorno".

Ros.For.