C’era una volta la Parigi-Dakar: a Legnano una domenica per appassionati con il rally che ha fatto la storia

Legnano (Milano) – Torna a Legnano il mito dell’avventura, della libertà e delle corse in moto nel deserto, concetti che per decenni hanno trovato una forma compiuta nella Parigi-Dakar: l’Associazione Musicale Jubilate Ets, nell’ambito della rassegna "Musica e Motori", ha organizzato per domenica prossima la quarta edizione di "C’era una volta la Parigi Dakar", quinto raduno internazionale "Honda Africa Twin Marathon", che vedrà la partecipazione di piloti che hanno partecipato al raid del deserto, l’esposizione di moto e, eccezionalmente, anche auto e camion che hanno corso la Dakar in Africa. L’evento, realizzato in collaborazione con Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha una finalità benefica: la raccolta fondi per borse di studio della scuola di musica Jubilate.

«La Parigi-Dakar nella sua formula originale, ovvero lungo il tracciato che collegava la capitale francese a quella del Senegal e che si è disputata dal 1978 al 2007 – spiega Patrizia Alli, della scuola di musica Jubilate e appassionata delle due ruote che, insieme con Marco Iavarone, Attilio Lavazza e Gianpaolo Banelli, si è fatta promotrice della manifestazione - è stata una corsa mitica dove non bastava il motore, serviva coraggio.

Le 29 edizioni in cui la Dakar si è disputata in Africa rappresentano un’epoca di coraggio e avventura. Attraverso l’esposizione dei mezzi che hanno partecipato alle edizioni storiche degli anni Ottanta e con i racconti dei piloti che l’hanno corsa vogliamo far rivivere gli spazi infiniti e le atmosfere magiche del deserto". L’evento si svolgerà dalle 10 da vanti alla scuola di musica Jubilate, in via Abruzzi 19, e permetterà ad appassionati e curiosi di poter ammirare i mezzi che hanno affrontato i percorsi della Parigi-Dakar. Ben 21 piloti protagonisti dei raid del deserto sono poi attesi alla manifestazione: tra loro due giovani promesse, vale a dire Rebecca Busi, classe 1996, bolognese, la più giovane concorrente italiana a finire il Rally Dakar 2022, e Ottavio Missoni, classe 1984, imprenditore e porta avanti con la sua famiglia l’omonima azienda di moda fondata dai nonni, e che nel gennaio dello scorso anno ha partecipato alla sua prima Dakar.

Alle 11 sarà poi il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, a dare il via alla parata delle moto storiche per le strade della città. Nel pomeriggio, con la conduzione del giornalista sportivo Alberto Porta, dalle 14.30 la consegna delle borse di studio della scuola di musica Jubilate da parte dell’assessore alla Cultura del Comune di Legnano, Guido Bragato, e l’incontro con chi ha davvero "vissuto" la Dakar.