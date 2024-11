Parco, tensostruttura e arredi: rinasce la biblioteca

Il polo della cultura si rinnova: via libera al secondo lotto del parco di Villa Dell’Acqua. I lavori per il completamento della biblioteca comunale di Cerro Maggiore e del suo cortile proseguono. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta lunedì sera, è stato approvato il progetto, che entra ufficialmente nel piano triennale dei lavori pubblici. "Abbiamo deciso di destinare le risorse risparmiate opure che non sono state spese per gli investimenti di grande rilevanza strategica". Come, appunto, la sala di lettura cittadina. "Tra questi investimenti, la priorità è stata data al completamento del polo della cultura di Villa Dell’Acqua, che è la sede della nostra biblioteca comunale", ha infatti dichiarato il sindaco Nuccia Berra.

Dopo il recente restauro, che ha restituito alla biblioteca il suo splendore architettonico, il nuovo progetto prevede ulteriori migliorie. "Il completamento della pavimentazione esterna, le finiture e le sedute sono interventi essenziali", ha aggiunto il primo cittadino. Tra gli interventi in programma, ci sarà anche la realizzazione di una tensostruttura copribile, che è stata pensata per ospitare rassegne ludico-culturali ed eventi durante le stagioni primaverile ed estiva.

"Questa struttura, collocata in un punto centrale e strategico del paese, potrà essere utilizzata anche dalle associazioni locali per iniziative e manifestazioni, in modo da arricchire ulteriormente le iniziative culturali di Cerro Maggiore". I lavori al parco avevano subìto ritardi, in particolare nella sistemazione dei giardini.

Gli assessori ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede e alla Cultura e al Tempo libero Daniel Dibisceglie hanno rassicurato sulla prosecuzione del cantiere. "La conclusione progettuale di questo polo culturale è cruciale per il rilancio del centro storico di Cerro. Abbiamo recentemente ristabilito rapporti con il consorzio responsabile del primo lotto di lavori, consentendo la ripresa delle attività in cantiere - hanno annunciato -. Ora il nostro impegno è concentrato sul completamento della nuova biblioteca e del polo culturale, affinché questi interventi possano finalmente portare benefici concreti alla nostra comunità". La cittadinanza attende con entusiasmo il termine dei lavori, sperando di poter presto usufruire di uno spazio culturale rinnovato e ricco di opportunità per l’intero territorio. Christian Sormani