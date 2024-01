Parcheggio multipiano chiuso, è protesta

Era stato chiuso al pubblico in seguito all’incendio sviluppatosi a metà dicembre dello scorso anno. Quando, all’ultimo piano del parcheggio multipiano di via De Gasperi a Magenta, alcuni vandali diedero fuoco ad uno scooter. In realtà le operazioni di ripristino si sono concluse, ma il parcheggio ha continuato a rimanere chiuso facendo scattare non pochi malumori tra coloro che arrivano in centro a Magenta e faticano a trovare un posto auto. Qualcuno si era dotato anche di abbonamento che, momentaneamente, non serve. Domenica una nota stringata di ASM aveva fatto temere un prolungamento del periodo di chiusura parlando genericamente di "proroga per motivi tecnici", senza citare alcuna data per la riapertura del silos. In realtà l’amministrazione comunale di Magenta intende incrementare la sicurezza all’interno del parcheggio multipiano. Tema quanto mai caldo in un luogo sensibile. L’incendio del motorino in un tardo pomeriggio di metà dicembre è soltanto l’ultimo di una serie di episodi che vedono quell’edificio preso di mira dai vandali. All’interno le scritte sui muri non si contano, le telecamere sono state distrutte, ogni cosa che poteva essere rotta è stata danneggiata. Cosa fare per cercare di portare un po’ di tranquillità? Anzitutto c’è l’idea di un controllo costante da parte della Polizia locale all’interno del silos. E poi non si esclude la possibilità che il comune si doti di due guardie giurate con l’obiettivo di poter presidiare il silos 24 ore su 24. Riaprire alle condizioni attuali vorrebbe dire contare ulteriori danni commessi dai teppisti nel giro di breve tempo. Prima dell’incendio del motorino era stato appiccato un altro rogo alle fioriere. Per l’amministrazione è arrivato il momento di dire basta a questo scempio con relativa ricaduta economica sui cittadini. Frattanto, vista l’ulteriore proroga della chiusura, la sosta gratuita sui parcheggi a strisce blu è prorogata fino al 18 gennaio. G.M.