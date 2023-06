Parabiago, troppo alta la retta dell'oratorio estivo: famiglie protestano contro la parrocchia

Parabiago (Milano), 26 giugno 2023 - "Basta guardarsi in giro e vediamo che ogni comparto quest’anno ha fatto registrare aumenti. Pure l’oratorio, nel suo piccolo, ha dovuto ritoccare le tariffe. I rincari, nella fattispecie, sono causati dalla necessità da parte nostra di continuare a offrire un servizio dignitoso. Servizio che oggi comprende compensi a due educatori e un cuoco, figure che lavorano per i nostri ragazzi mettendo in campo tutte le loro competenze". Così don Ronel Scotton mette avanti la mani difendendosi dalle critiche di questi giorni da parte di tante famiglie parabiaghesi a causa degli aumenti delle rette dell'oratorio estivo di Ravello. Ogni famiglia a bambino spende 60 euro a settimana, ben 10 euro in più rispetto a prima con un solo pasto a base di pasta.

"L’aumento dei prezzi tocca i settori più variegati. Anche il semplice costo della pasta è aumentato. L'oratorio non va inquadrato come una realtà a sé stante poichè le spese ci sono e gli impegni con personale e fornitori devono essere rispettati. Qui vicino ci sono società che fanno pagare fino a 90 euro a settimana per l'estivo. La nostra offerta è più bassa e ogni anno insieme ai preti della diaconia ci sediamo al tavolo per individuare le scelte migliori e che tengano conto di vari fattori".