Lotta ai tumori al seno. Asst e Lilt insieme: prevenzione sul territorio

Il tumore al seno è una delle patologie più diffuse tra le donne e rappresenta una delle principali sfide per la sanità pubblica. La diagnosi precoce e la prevenzione giocano un ruolo fondamentale nella lotta contro questa malattia, permettendo di intervenire tempestivamente e con maggiori possibilità di successo. Per questo motivo, nell’ambito del progetto "L’ospedale incontra il territorio", è stato organizzato un ciclo di incontri divulgativi dedicati alla prevenzione e alla diagnosi del tumore mammario. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Asst Ovest Milanese, la Conferenza dei sindaci dell’Alto Milanese e la delegazione di Legnano della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori. Gli incontri vedranno la partecipazione di esperti del settore, tra cui Elena Collovà, oncologa e dirigente medico dell’Asst Ovest Milanese, e Paola Gini, specialista in senologia chirurgica, dirigente medico e responsabile della Breast Unit della stessa azienda sanitaria. Il confronto sarà moderato da Andrea Luciani, direttore operativo di Oncologia dell’Asst, che guiderà la discussione e favorirà il dialogo con il pubblico. Il ciclo di incontri si svilupperà attraverso diverse tappe nei comuni dell’Alto Milanese. Si partirà da Parabiago, con il primo incontro previsto a Villa Corvini. Successivamente, l’iniziativa farà tappa a Cerro Maggiore e San Vittore Olona, nella sala polifunzionale della Galleria Grassi, per poi proseguire a Villa Cortese e San Giorgio su Legnano, dove si terrà un incontro nella sala consiliare del municipio. Altri appuntamenti sono previsti a Canegrate, Legnano e Nerviano. Ogni incontro si svolgerà il lunedì sera, con inizio alle 21.00.

Ch.S.