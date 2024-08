Incidente a Parabiago, muore ciclista di 52 anni investito sulla strada provinciale 149

Parabiago (Milano), 10 agosto – Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri attorno alle 20 sulla strada provinciale 149 che passa attraverso le campagne di Parabiago, in provincia di Milano.

L’impatto

L’uomo, in sella a una bicicletta, è stato investito da un’automobile e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I soccorritori del 118 intervenuti con un’automedica da Varese e un’ambulanza sono riusciti a stabilizzare l’infortunato e procedere poi al trasporto in codice rosso all’Ospedale di Legnano. Purtroppo i tentativi dei sanitari del pronto soccorso legnanese nella notte non sono stati sufficienti a salvargli la vita: nelle prime ore del mattino è stato purtroppo constato il decesso.

La ricostruzione

Le dinamiche sono ora al vaglio dei Carabinieri intervenuti ieri sera sul luogo dell’incidente costato la vita al ciclista, dalle prime informazioni raccolte, residente a Parabiago. Nei prossimi giorni saranno accertate le effettive responsabilità di quanto accaduto. Il conducente si è fermato dopo lo scontro. La strada attraversa le campagne tra Parabiago e Casorezzo non è particolarmente larga e la presenza di ciclisti lungo la provinciale è abbastanza frequente.