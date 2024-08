Varese, travolge in auto un gruppo di persone sulle strisce e scappa: identificato il pirata

Sei persone sono state travolte venerdì sera da un’auto pirata in via Luigi Sacco a Varese, non lontano dal municipio. Il conducente, dopo l’investimento, è scappato senza prestare soccorso ed è stato rintracciato poche ore dopo dalla polizia locale. Tra le persone ferite ci sono anche tre ragazzini di 10, 14 e 16 anni, nonché un anziano turista francese di 79 anni che al momento risulta ricoverato in gravissime condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.50 all’incrocio tra via Luigi Sacco e via Walter Marcobi. Il gruppo di persone stava attraversando la strada quando l’auto è arrivata a velocità sostenuta e ha travolto i pedoni. L’automobilista si è accorto di quanto è successo ma, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, è andato via a fari spenti senza aiutare i feriti.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Hanno portato le persone coinvolte in pronto soccorso per lesioni lievi e solo l’anziano francese è stato trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale Circolo di Varese.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica esatta dell’investimento, ma intanto hanno rintracciato il pirata della strada grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze. Secondo alcune indiscrezioni sembra trattarsi di un italiano, ma per il momento non sono note altre generalità. Rischia un’accusa per lesioni stradali gravi o gravissime, nonché per il reato di omissione di soccorso, oltre ad altre possibili infrazioni del codice della strada.