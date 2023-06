Parabiago, flessioni con selfie sui binari: ecco chi sono i ragazzini spericolati. Cosa rischiano? Una multa da 8 euro

Parabiago (Milano), 28 giugno 2023 - Sono tutti di Legnano, due di origine straniera ed uno italiano, i tre ragazzini che due giorni fa si sono divertiti a riprendersi col cellulare mentre facevano le flessioni in mezzo al binario 2 della stazione di Parabiago. Il boss della baby gang ha 14 anni, gli altri due hanno 13 e 15 anni. Vivono a Legnano Non ci fossero stati gli agenti in borghese della polizia locale avrebbero proseguito come nulla fosse visto che nessuno dei presenti ha avvertito le forze dell'ordine di quello che stava succedendo. Ma cosa rischiano di fatto i tre minorenni? Il comando di polizia locale di Parabiago ha trasmesso documentazione e verbale alla PolFer, visto che la competenza sui binari è loro. Adesso la Polfer potrebbe procedere penalmente per interruzione di pubblico servizio, oppure applicare un dpr dell'81 che sanziona anche l'attraversamento dei binari con un'ammenda (depenalizzata) da 10000 lire a 30000 lire cioè circa 8€ calcolando un importo medio. Nella medesima stazione nel 2018 un ragazzino di 15 anni, Abdul El Sahid di San Giorgio su Legnano, era morto travolto da un treno dopo un folle gioco con un amico 13enne. Corsi e ricorsi storici che fanno davvero venire i brividi.