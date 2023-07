Parabiago, ambulanza si schianta durante un trasporto disabili: morto uomo di 84 anni

Parabiago (MILANO) 14 luglio 2023 - E' morto all'ospedale San Carlo di Milano l'84enne parabiaghese che era a bordo dell'ambulanza che due giorni fa si è schiantata contro una siepe in viale Lombardia a Parabiago.

Il mezzo si stava occupando del trasporto di disabili ed ha perso il controllo mentre stava percorrendo la Sp109 finendo fuori strada per poi impattare contro una siepe.

Sul posto erano poi arrivate tre ambulanze: la Croce rossa, del Cvps Arluno e di Rho Soccorso, due automediche, i Vigli del fuoco di Legnano e i carabinieri.

L'anziano parabiaghese aveva riportato fratture costali e un'emorragia addominale ed è poi morto. Nello schianto è rimasto ferito un uomo classe '58 trasportato all'ospedale di Legnano con un trauma cranio facciale insieme a diverse fratture. Nessun problema per l'autista del mezzo, un uomo classe '61, per il quale non si era reso necessario il trasporto in ospedale.