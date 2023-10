Palio, Legnarello inaugura l’anno con la cena

Legnano, 4 ottobre 2023 – La contrada Legnarello ha inaugurato gli incontri tradizionali dell’anno paliesco con la cena di apertura. “Sei luce che per le vie abbaglia…” chi è transitato da via Dante avrà sicuramente sentito intonare le parole di questo canto, inno del maniero.

I numerosi contradaioli presenti hanno accolto calorosamente la nuova reggenza formata dal Capitano Diego Tomalino, dal Gran Priore Alessandro Mengoli, dalla Castellana Michela Sala, dallo Scudiero Luca Lavazza e dalla Gran Dama Cristiana Re.

Assente della serata, ma solo fisicamente, il fantino Antonio Siri, ancora in ripresa dall’ultimo infortunio avuto durante il palio di Asti, che non ha mancato di far avere i suoi saluti alla contrada, con la promessa di rivedersi presto con nuovi obiettivi e ancora galvanizzato dalla vittoria di maggio.

Prima di dare il via alla cena, tutti i membri della reggenza hanno augurato ai presenti di poter vivere un bellissimo anno, con lo spirito di condivisione che contraddistingue la contrada Legnarello. Grazie al lavoro dei ragazzi in cucina, al bar e al servizio, la serata è stata un successo reso ancora più speciale da un grande coinvolgimento di tutti gli ospiti giallo-rossi.