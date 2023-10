Palio di Legnano, si dimette il Cavaliere del Carroccio: chi sarà il successore?

Legnano (Milano) – Il cavaliere del Carroccio, Riccardo Ciapparelli, ha formalizzato in una lettera diretta al sindaco Lorenzo Radice, le proprie dimissioni dall'incarico. Adesso il supremo magistrato può accettare o respingere le dimissioni di Ciapparelli oppure procedere alla nomina di un suo successore. Questa seconda ipotesi sembra al momento quella più gettonata con tanto di nomi per la successione come quello di Andrea Monaci.

Ciapparelli, classe 1955, era Cavaliere dal 2020, ma vanta decenni di Palio e conosce benissimo la macchina organizzativa. Le sue dimissioni oggi assumono diversi significati, ad iniziare dalla direzione che il Palio di Legnano vorrà prendere nel futuro prossimo.

Dalla Fondazione Palio non sono arrivati i grandi sponsor promessi e manca ancora quella visibilità che il mondo del “Carroccio” attende da anni, oltre a non esserci ancora la figura del direttore generale della Fondazione. Ciapparelli si fa quindi da parte, ma riuscirà il suo successore ad avere le giuste risposte alle tante domande che emergono da mesi?