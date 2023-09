Palio di Abbiategrasso, domenica cinque contrade si contendono il Cencio

Torna, per la prima volta in versione autunnale il Palio di San Pietro, storica gara equestre abbiatense in programma questa domenica primo ottobre. Una novità in assoluto rispetto alla tradizione, che tuttavia è stata subito ben accolta. Organizzata dall’associazione Amici del Palio di San Pietro città di Abbiategrasso, la rassegna è arrivata alla sua 44esima edizione.

Con un filo conduttore che rimane comunque invariato: da sempre la competizione vede scontrarsi le cinque contrade abbiatensi Gallo, Legnano, Nuova Primavera, Piattina e San Rocco, rappresentate da cavalli e fantini, per vincere il desiderato Cencio, nel 2022 conquistato dalla contrada Nuova Primavera Cervia. La giornata di domenica inizierà così alle 9.30, con un momento religioso, ovvero la messa propiziatoria nella chiesa di San Pietro. Al cui termine, alle 10.15, in piazza San Pietro, si terrà la benedizione di cenci, fantini e cavalli.

La mattinata proseguirà alle 10.45 con la sfilata storica delle contrade che, da piazza San Pietro, cuore di Abbiategrasso, accompagnerà il pubblico al palazzo comunale dove, alle 11, fantini, capitani di contrada, mossiere e autorità cittadine firmeranno il regolamento di gara. La giornata riprenderà quindi alle 15.30 al Castello Visconteo, nell’omonima piazza, con la partenza di una seconda sfilata storica delle contrade. Il momento clou sarà alle 16.15, quando si arriverà al campo nel retro del quartiere Fiera di via Ticino, dove si terrà la corsa. Prima però, alle 17, si potrà assistere a un’esibizione di sbandieratori, musici e alfieri del gruppo dell’Onda Sforzesca di Vigevano.

Di seguito, alle 17.15, il Capitano del Palio leggerà l’editto per lo svolgimento della corsa, al cui termine si passerà all’estrazione dell’ordine di partenza. Alle 17.25, al canapo di partenza saranno presentati i cavalli e fantini rappresentanti le cinque contrade. Alle 17.45, finalmente, si disputerà la competizione ippica. La manifestazione si chiuderà con la premiazione della contrada vincitrice. L’onore del primo posto sul podio l’anno scorso è toccato alla “Nuova Primavera Cervia“ col fantino Niccolò Chiari (nel 2021 il Cencio se l’era aggiudicato San Rocco). L’ingresso per assistere alla gara è gratuito.