Ospedale unico alla Beata Giuliana. Firmato l’accordo tra tutti gli enti

Il passo atteso, la firma dell’accordo di programma, è stato compiuto: l’altra mattinata Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Busto Arsizi e Gallarate, Azienda socio-sanitaria territoriale (Asst) della Valle Olona e Agenzia di Tutela della Salute (Ats) dell’Insubria hanno sottoscritto il documento per la realizzazione dell’ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate. Il nuovo polo sanitario nascerà su una vasta area nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio e secondo il cronoprogramma entrerà in funzione nel 2029.

"Ora – ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana – inizieranno a lavorare i gruppi di lavoro previsti dall’Accordo"; quindi ha sottolineato un aspetto importante: "Auspichiamo che le amministrazioni di Busto Arsizio e Gallarate procedano con la promozione degli accordi di programma riguardanti la rigenerazione urbana dei siti occupati dagli attuali ospedali dei due Comuni".

Soddisfatti i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Gallarate Andrea Cassani. "La sottoscrizione dell’accordo di programma – ha dichiarato il primo cittadino bustocco – rappresenta un ulteriore, importante, passo avanti per la realizzazione di un’opera molto impegnativa, ma assolutamente indispensabile per migliorare i servizi sanitari rivolti ai cittadini del nostro territorio. Entriamo finalmente nella fase operativa di un progetto epocale, da parte nostra assicuro la massima attenzione non solo per il proseguimento dell’iter di realizzazione, ma anche per il sito dell’attuale ospedale, sia per quanto riguarda il mantenimento della qualità dei servizi fino all’apertura del nuovo polo, sia per la sua riqualificazione dopo il 2029".

Anche il sindaco di Gallarate Cassani ha espresso soddisfazione: "Sono molto contento – ha affermato – che si sia arrivati a questa firma, mi auguro che si proceda spediti come previsto dal cronoprogramma: è ciò che possiamo augurarci per migliorare la qualità dei servizi sanitari del nostro territorio".

Al tavolo per la firma anche il presidente della Provincia Marco Magrini, per il quale l’ospedale unico rappresenta un’opera strategica, "una infrastruttura che potrà fare un reale salto di qualità per la sanità della provincia di Varese".

Il valore complessivo degli interventi previsti per la realizzazione del nuovo ospedale è di 440 milioni e sarà finanziato con 200 milioni carico della Regione e 240 provenienti dai finanziamenti statali assegnati alla Regione per l’edilizia sanitaria.

