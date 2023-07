Ospedale di Legnano: quelle prenotazioni impossibili. Niente date per mammografia ed ecografia

Legnano – Avete necessità di prenotare mammografia ed ecografia di controllo? Non fate affidamento sull’Ospedale di Legnano: non ci sono date. È così da sette mesi, da quando denunciavamo la vicenda capitata a una nostra lettrice legnanese. La riepiloghiamo in estrema sintesi.

Fatta la visita di controllo dal medico specialista senologo nell’ospedale cittadino, in dicembre, la donna era stata esortata a recarsi subito in Radiologia per prenotare i due esami di controllo, ma ne era uscita a mani vuote. Allo sportello l’operatore le rispondeva che non era possibile fissare alcunché, perché non c’erano date e non sapeva quando sarebbero arrivate le nuove agende. "Chiami il call center regionale dopo le feste", aveva invitato l’operatore.

Trascorsi 7 mesi, la situazione non è migliorata. La donna prova allora a prenotare attraverso fascicolo sanitario elettronico. E scopre così negli ospedali dell’Asst Ovest Milanese non ci sono disponibilità in un unico appuntamento.

La prima data per la mammografia è ad Abbiategrasso al 6 dicembre 2023, mentre per l’ecografia si va al 28 gennaio 2025, sempre ad Abbiategrasso. In dicembre l’attende il controllo annuale e il medico vuole vedere entrambi gli esami. Esami che, effettuati con il solo pagamento del ticket, non sono prenotabili neppure all’Humanitas Mater Domini di Castellanza. Entrando nel sito e specificando la richiesta, appare una nota: "SSN: Servizio non disponibile. È stato raggiunto il numero massimo di prenotazioni online previste per la giornata. Il servizio sarà nuovamente attivo domani. Ci scusiamo per il disagio".

Tuttavia, pagando 150 euro, la prima disponibilità per l’ecografia mammella bilaterale è in data 6 luglio 2023 (oggi), mentre per la mammografia non ci sono date.