"Ora ha bisogno di riposare, poi di aiuto Va abbassata l’attenzione mediatica"

"Adesso deve riposare anche se sarà impossibile dimenticare quanto accaduto. A noi ha detto che non se lo aspettava, solo quello. Adesso dovrà essere aiutata psicologicamente e con lei anche tutta la nostra famiglia, figli compresi". Giuseppe Di Staso, marito di Elisabetta Condò è insegnante al liceo scientifico Bramante, a Magenta ed in questi giorni ha ricevuto la solidarietà di colleghi e anche degli studenti. È tornato a far visita alla moglie che rimane ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica del nosocomio legnanese dopo un’operazione durata sei ore. La famiglia ora chiede di abbassare le luci dei riflettori dopo l’aggressione subita in classe dalla donna da un alunno che ha la stessa età di uno dei suoi due figli.Ch.S.