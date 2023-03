Operazione Olona Cittadini e volontari in prima linea per ripulire il fiume

di Christian Sormani

Cittadini e volontari puliranno le sponde del fiume Olona e del parco Castello a Legnano. Il ritrovo è per domenica, nell’ambito del progetto Ri-Party-Amo, iniziativa nazionale ambientale nata dalla collaborazione tra wwf Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party. Alle 10 nel piazzale del castello visconteo di San Giorgio a Legnano scatterà "Ripulia-amo l’Olona", che si svolgerà con il coordinamento locale di wwf Insubria, gruppo operativo di Legnano, Uildm Legnano e con il patrocinio della Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

Il fiume Olona ha caratteristiche tipicamente torrentizie e da ciò deriva un elevato trasporto di materiale solido, soprattutto in corrispondenza delle piene come legname, ciottoli e soprattutto rifiuti, che tendono ad accumularsi nell’alveo provocando restringimenti locali e un fenomeno di "castorizzazione" nei pressi delle pile dei ponti o di altri elementi portanti situati lungo il suo tracciato.

Negli anni scorsi il Comune di Legnano era intervenuto in più occasioni alla rimozione del materiale accumulatosi presso i ponti, o alla rimozione di rifiuti o altri materiali accumulatisi nell’alveo, con opere di decespugliamento sugli argini con rimozione di vegetazione infestante, riparazione di tratti degradati delle sponde in calcestruzzo. Domenica il wwf Insubria pulisce il fiume Olona che taglia in due la città di Legnano ed è incanalato in argini in cemento o pietra. La forte antropizzazione di questo fiume lo rende particolarmente inquinato e pieno di rifiuti, in particolare plastica.

"Insieme possiamo pulirne un tratto per renderlo più pulito e tutelarne il suo delicato ecosistema fluviale" spiegano le associazioni ambientaliste impegnate nel progetto. I volontari riceveranno il kit di Ri-Party-Amo composto da t-shirt, guanti, cappellino, stringbag e sacchetti per l’indifferenziata e si strasformeranno in una giornata nelle prime sentilelle amiche dell’ambiente.