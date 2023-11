Open day al Museo Agusta. Da provare per i visitatori la App di realtà aumentata

È tutto pronto per l’Open Day di domenica 12 al Museo Agusta, a Cascina Costa di Samarate. Nell’occasione il Museo sarà aperto, eccezionalmente con orario continuato dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito e i visitatori potranno provare per la prima volta la App di realtà aumentata, sviluppata dall’Agenzia Enplin, come ultima parte del progetto triennale che ha visto il Museo Agusta partecipare al progetto triennale Mulm, il Museo più lungo del mondo, partito a novembre 2020, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. "Siamo entusiasti e orgogliosi – commenta il Presidente di Fondazione Museo Agusta Gian Luigi Marasi – nel presentare finalmente la App di realtà aumentata. Una App che arriva a compimento di un progetto durato 3 anni e che si inserisce nel contesto del Mulm, il Museo Più Lungo del Mondo, una rete fra 14 partner, 7 italiani e 7 svizzeri. Un progetto che porta a compimento un percorso durato 3 anni cominciato con il piano di comunicazione del Museo, il rinnovamento del simulatore di volo del 129 e ora, infine, una App di ultima generazione finalizzata a rendere il Museo un luogo più fruibile, inclusivo e immersivo in modo da coinvolgere un pubblico sempre più vasto". Tecnicamente la App prevede la scansione di QR- code posizionati accanto ad altrettanti oggetti di interesse della collezione all’interno e all’esterno del Museo: ogni codice rimanda a una pagina della app con contenuti e documenti pensati per una fruizione dentro il Museo: storie, racconti, curiosità che saranno apprezzati dal pubblico più generalista e dai visitatori più esperti. R.F.