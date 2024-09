Oggi la regata storica sul Naviglio Grande. È la 39esima edizione

BERNATE TICINO (Milano)

Rimandata la scorsa settimana a causa della pioggia, questo pomeriggio sul Naviglio Grande si tiene la 39esima edizione della Regata Storica. La partenza è alle 15 dal ponte di Castelletto di Cuggiono. L’arrivo, come da tradizione, all’altezza del ponte di Bernate, dopo circa tre chilometri. Partecipano alla regata, su barche a fondo piatto governate con lunghi remi, gli otto migliori equipaggi composti da due vogatori, che hanno superate le prove. I tempi ottenuti in qualifica sono determinanti per la posizione delle imbarcazioni alla partenza della regata.

Al via le coppie Massimo Zarinelli-Stefano Porta – vincitori dell’ultima edizione – Gianmaria Garavaglia-Luigi Berra, Lello Orbelli-Walter Baroli, Matteo Gualdoni-Edoardo Fornari, Matteo Colombo-Valentino Falcone, Matteo e Marco Crespo, Marco Faccendini-Diego Zarinelli e Anna e Andrea Calcaterra.

A Castelletto di Cuggiono anche un evento artistico. Lungo l’alzaia del Naviglio, in via Confetteria, dalle 10 alle 18,30, saranno esposte le opere degli artisti dell’associazione Occhio, kermesse alla 27esima edizione. Qualche chilometro più avanti, a Boffalora Ticino, nella mattinata sempre di oggi lungo il Naviglio un mercatino di prodotti alimentari, bancarelle di hobbisti, creativi e delle associazioni. Per le vie del centro non mancano occasioni per assaggiare piatti e prodotti della tradizione lombarda. E in tarda serata i fuochi d’artificio si rifletteranno nelle calme acque del Naviglio che scorrono verso la darsena milanese.

G.Ch.