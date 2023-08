Occasioni d'oro a Busto Arsizio: Sbaracco e Kids Market

Si rinnova in città l’appuntamento con lo Sbaracco, giornate di vendita speciali che consentono ai commercianti di proporre prodotti a prezzi particolarmente scontati su stand e piccoli banchi esposti fuori dai negozi. L’appuntamento è da venerdì a domenica. "Come assessorato allo Sviluppo economico, abbiamo istituito l’iniziativa nel 2020, perché potesse aggiungersi alle numerose azioni già messe in campo a supporto del sistema commerciale cittadino per contrastare i devastanti effetti della pandemia nel suo anno d’esordio e peggiore – ricorda Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore al Commercio –. Non amando le operazioni spot, d’intesa con il Comitato commercianti centro cittadino, si è deciso che rimanesse un appuntamento annuale costante, subito dopo la pausa d’agosto".

La situazione rispetto a tre anni fa è cambiata: "La festa del commercio – continua Maffioli – vuole tenere viva la cultura dell’acquisto in negozio e sensibilizzare sul ruolo fondamentale che i negozi svolgono in città".

Sabato torna il Kids market, il mercatino dei bambini che potranno allestire il proprio banco e vendre i loro giocattoli usati. Ros.For.