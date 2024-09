Legnano, al via il nuovo anno scolastico: tutte le novità. L’assessore Ilaria Maffei: “Gettiamo le basi per una società migliore”

Legnano (Milano), 11 settembre 2024 - "Auguro a tutte le studentesse, gli studenti, i loro insegnanti e a tutto il personale scolastico un anno sereno e ricco di buone relazioni. La scuola è il luogo in cui si costruisce una comunità; vivere bene a scuola significa gettare le basi per una società migliore, una città più vivibile, e formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel mio ruolo di assessora, mi impegno ogni giorno per favorire il dialogo tra le istituzioni e il mondo scolastico, e per rendere la scuola sempre più accogliente, sia in termini di strutture che di servizi. Ciascuno di noi, nel proprio ruolo, è chiamato a contribuire alla vita della comunità scolastica, ed è per questo che auguro a tutti di trovare spazi di collaborazione per la propria crescita personale e quella collettiva." Con queste parole, Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva, ha inaugurato l’inizio delle lezioni nelle scuole della città.

Alcuni edifici scolastici sono attualmente interessati da lavori finanziati con i fondi del PNRR, che influiscono sulla quotidianità di chi frequenta le scuole. Un esempio sono le scuole Manzoni e Mazzini, per le quali l’amministrazione comunale ha già informato i genitori tramite una lettera sugli interventi in corso.

Alla scuola primaria Manzoni, oltre all’ampliamento della palestra, è in corso la sostituzione della rete di distribuzione del calore nell’intero edificio, un intervento che sarà completato entro ottobre. In precedenza, lo stesso plesso ha beneficiato di lavori per la messa in sicurezza del giardino con una nuova recinzione, la sostituzione delle lampade e dei fancoil. Con la conclusione della stagione termica nel 2025, è prevista anche la sostituzione della caldaia, elemento centrale del sistema di riscaldamento risalente al 1978 e ormai bisognoso di interventi significativi, che l’amministrazione sta rinnovando completamente.

Alla scuola primaria Mazzini, sono attualmente in corso lavori di adeguamento sismico. Recentemente, hanno coinvolto l’edificio scolastico, e ora riguardano la palestra, che dovrebbe essere nuovamente disponibile entro la fine dell’anno. All'esterno, nel Parco Trento Trieste, sono in corso i lavori del progetto Spugna, gestiti da Cap Holding, che riguardano interventi di drenaggio urbano sostenibile per l’assorbimento dell’acqua piovana. Questi interventi permetteranno di scollegare la rete di acque bianche dalla fognatura, evitando così di convogliare l’acqua piovana in essa.

Le condizioni meteorologiche della primavera e dell'estate hanno rallentato i lavori, ma la piazza sarà riaperta la prossima settimana e i giochi saranno di nuovo utilizzabili. Per quanto riguarda la piantumazione delle aree verdi, si dovrà invece attendere il periodo di riposo vegetativo, previsto per novembre e dicembre.