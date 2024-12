Nuove nomine in Amga. Arrara amministratore. Menaldi passa ad Ala

È tempo di rivoluzioni in Amga spa, la principale società controllata dal Comune che in questi ultimi mesi ha dovuto fronteggiare prima le polemiche per l’impegno in Neutalia e nella gestione del termovalorizzatore di Borsano e poi l’ingresso di Gruppo Cap in Aemme linea ambiente, la controllata che si occupa della raccolta rifiuti. Nell’ultima seduta del consiglio di amministrazione di Amga, al presidente Pierluigi Arrara è stato attribuito anche il ruolo di amministratore delegato della società. "A lui vanno le congratulazioni per il nuovo incarico – si legge nella nota di Amga - che non mancherà di ricoprire con la professionalità e la carica umana che lo contraddistinguono. A Valerio Menaldi, che è stato amministratore delegato sino al 25 ottobre, vertici e dipendenti rivolgono un sincero ringraziamento per il proficuo lavoro che ha svolto, dal 2020 a oggi, con costante impegno e ammirevole professionalità". Menaldi è diventato presidente di Aemme linea ambiente. Nel consiglio di amministrazione di Amga c’è, infine, una novità: al consigliere Menaldi succede Fausto Benzi, classe 1953, originario di Rho, ex dirigente dell’Aasociazione lombarda Dirigenti aziende industriali, in pensione.

Paolo Girotti