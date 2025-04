Legnano, approvate 10 nuove intitolazioni: una palestra porterà il nome di Gigi Riva

Legnano (Milano), 15 aprile 2024 - Una palestra a Gigi Riva, il sottopasso della stazione a Luigi Accorsi.

Sono dieci le nuove intitolazioni approvate dalla Giunta comunale di Legnano per vie, piazze, giardini, piste ciclabili, scuole e impianti sportivi della città. L’idea di ricordare Gigi Riva con un luogo a lui dedicato era emersa subito dopo la sua scomparsa. Riva, cresciuto calcisticamente proprio a Legnano, sarà ora ricordato nella Palestra Ex GIL di via Milano, scelta che suggella il legame profondo tra la città e il campione che ha intitolato anche la tribuna coperta dello stadio Giovanni Mari.

Oltre a Riva, Legnano ha scelto di rendere omaggio ad altre figure significative, dando seguito a proposte arrivate da associazioni, istituzioni e cittadini. L’amministrazione ha infatti colto l’occasione per aggiornare e arricchire la propria toponomastica, con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva e dare nuova identità a spazi pubblici ancora privi di denominazione.

Nel dettaglio, la nuova via di collegamento tra via Cadorna e via Cosimo del Fante sarà intitolata a Giuseppina Marcora. Lo spazio verde tra via San Bernardino, via Cimarosa Domenico e via Bruno Giordano porterà il nome di Arno Covini. Il piazzale del Cimitero Monumentale sarà dedicato a Giovanni Novara, mentre la palestra di via Calatafimi ricorderà Francesca Mainini. Il giardino tra via Pisa, via Arezzo e via Abruzzi sarà intitolato a don Luigi Giussani. La pista ciclabile parallela a via per San Giorgio su Legnano sarà dedicata ad Alfonsina Strada. La scuola dell’infanzia di via Camillo Benso Conte di Cavour sarà intitolata a Tina Anselmi. La già citata Palestra Ex GIL di via Milano sarà dedicata a Gigi Riva.

Completano il quadro il sottopasso centrale di piazza Monumento, che sarà intitolato a Luigi Accorsi, e una sala del municipio che porterà il nome di Giacomo Matteotti. Una scelta collettiva che racconta la volontà della città di Legnano di non dimenticare chi, con il proprio impegno, ha lasciato un segno nella storia, nella cultura e nella vita della comunità.