Nuove barriere fonoassorbenti posate sull’A8 entro il 2024

Si è tenuto nei giorni scorsi, su richiesta del sindaco Mirella Cerini (nella foto), un incontro tra il Comune e i tecnici di Autostrade per l‘Italia. Obiettivo: fare il punto sul piano di sostituzione delle barriere fonoassorbenti nel tratto di A8 che attraversa il territorio comunale, in seguito alla riprogrammazione delle tempistiche stimate nel progetto iniziale. Nell‘estate si prevede l‘avvio delle attività preparatorie di ricollocazione dei sottoservizi interferenti (fibra ottica), che consentiranno la graduale attivazione dei cantieri. L‘installazione delle nuove pannellature antirumore avverrà nel 2024, saranno più moderne e (in certi tratti) anche di altezza più elevata PER il massimo livello di abbattimento del rumore. "Come sindaco ribadisco l‘impegno affinché sia mantenuta la promessa di dare priorità al completamento lavori della tratta autostradale di Castellanza, mantenendo un costante monitoraggio dell‘andamento delle opere - ha detto Cerini".S.V.