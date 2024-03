“Nuova“ Bce, ecco la sede ristrutturata dopo 25 anni di vita

Dopo 25 anni dall’apertura, avvenuta nel 1999, è stata inaugurata la rinnovata filiale di Legnano della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, al termine di un intervento di ristrutturazione durato otto mesi, "durante i quali non abbiamo fatto neppure un giorno di chiusura – ha sottolineato il direttore generale, Roberto Solbiati –. La nostra è stata una scelta, inusuale e magari anche un poco rischiosa, ma che caratterizza il nostro modo di fare banca". "Devo ringraziare tutti i miei collaboratori, che hanno saputo trasformare in normalità 8 mesi di cantiere, e soprattutto i clienti, che hanno condiviso i lavori in corso, superando ogni disagio con la soddisfazione di non aver dovuto subire l’interruzione del servizio – ha detto Andrea Arnaudo, responsabile dell’area territoriale di Legnano della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate –. Consegniamo alla città questa che è una casa di tutti, un luogo di relazione in cui trovare persone disposte ad ascoltare e a trovare insieme soluzioni". Ch.S.