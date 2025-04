Novanta baby artisti di Gaza disegnano orrore e speranze

Gli orrori della guerra attraverso gli occhi dei bambini. Si intitola “HeART of Gaza“ la mostra che verrà inaugurata lunedì alle 21 nell’atrio del Palazzo Comunale. Nata dal progetto che ha unito il giovane gazawi Mohammed Timraz all’artista irlandese Féile Butler, l’esposizione itinerante comprende 90 disegni di bambini e ragazzi del territorio di Gaza che hanno espresso angoscia e dolore ma anche sogni e speranze in questi mesi di conflitto. Durante la serata d’inaugurazione sarà proiettato il documentario “Erasmus in Gaza“ che racconta la storia di Riccardo, laureando in Medicina, primo studente al mondo a frequentare l’Erasmus nella striscia di Gaza. Il progetto sarà presentato da Paola Cucchetti. La mostra è organizzata dal tavolo “Donne in viaggio“, composto da Pro loco, Anpi, associazione culturale Città invisibili, associazione di promozione sociale “Ugo Colombo hombre vertical“, associazione Filo Rosa-Auser, Cgil Ticino Olona in collaborazione con gli assessorati ai Servizi sociali e alla Cultura e con il patrocinio del Comune. Visitabile fino al 14 aprile.

Silvia Vignati