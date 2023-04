Non rispetta gli arresti domiciliari “Evaso“ da casa, torna in carcere

Dopo la condanna, era stato ammesso alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Vittuone. Nonostante il magistrato di sorveglianza avesse deciso di concedergli una pena alternativa al carcere, non ha seguito le direttive e ha più volte disatteso le prescrizioni che gli erano state imposte. Uscendo quando non gli sarebbe stato possibile. Tutto è filato liscio fino all’altra sera è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, presso la quale avrebbe dovuto rimanere come se stesse scontando regolarmente la pena in galera. A intercettarlo sono stati i carabinieri della stazione di Sedriano, che hanno proceduto all’arresto dell’uomo, un quarantacinquenne, per il reato di evasione.

Il vittuonese ha precedenti per diversi reati, tra i quali l’estorsione. Inevitabile è partita una relazione negativa per i suoi comportamenti, che ha obbligato il giudice di sorveglianza a revocargli la misura alternativa.

Per l’uomo, difeso dall’avvocato Roberto Grittini di Abbiategrasso, si sono nuovamente aperte le porte del carcere di San Vittore a Milano, presso il quale dovrà continuare a scontare il rimanente periodo di pena.

Graziano Masperi