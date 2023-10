No al funerale in grande per il boss rom Jovanovic

I familiari volevano una cerimonia funebre in "grande stile", sul modello di quella per Vittorio Casamonica, nel 2015 a Roma, quindi droni in cielo, carrozza trainata da cavalli e banda musicale per accompagnare il feretro del boss della famiglia Jovanovic, il 51enne Zoran (detto Didi), più volte finita sotto la lente della giustizia per truffe, furti e ricettazione di beni di lusso. Il Comune di Busto ha detto no, quindi nessuna celebrazione vistosa per il boss che da anni viveva con la famiglia di origine rom a Busto Arsizio. Alla Polizia Locale è arrivata la richiesta per la mega cerimonia, finita sul tavolo dell’assessore al Personale con delega ai cimiteri Mario Cislaghi e del sindaco Emanuele Antonelli è stata respinta. Nessuno show. Quindi esequie oggi alle 14 nella chiesa di San Rocco, con rito ortodosso. Attese centinaia di persone.