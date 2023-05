Niente sciopero dell’handling Rinvio a giugno

I sindacati FiltCgil, FitCisl, Uil Trasporti e Ugl Ta hanno deciso sospendere lo sciopero nazionale nel settore dell’handling, 4 ore di astensione dal lavoro, previsto per oggi, 19 maggio negli aeroporti. Le quattro sigle hanno accolto l’invito dell’Autorità Garante, decisione legata alla drammatica situazione che sta vivendo l’area tra Emilia, Romagna e Marche colpita da gravi alluvioni. Con una nota diffusa ieri dai segretari nazionali hanno comunicato la sospensione e il conseguente rinvio dello sciopero "al giorno 4 giugno 2023 con le medesime articolazioni orarie dalle ore 12 alle ore 16". A Malpensa i sindacati avevano organizzato per la giornata di oggi dalle 12 alle 13,30 un’assemblea dei lavoratori che è stata annullata, nelle prossime settimane sarà decisa la nuova data. "Di fronte al dramma che stanno vivendo le popolazioni in quelle zone devastate dall’alluvione – ha spiegato ieri Luigi Liguori, segretario generale della Filt Cgil di Varese – la sospensione dello sciopero in un momento così drammatico, in cui c’è bisogno di assicurare collegamenti da ogni parte per gli aiuti, è la decisione giusta, necessaria per non creare disagi. E in questo modo manifestiamo la nostra vicinanza alle popolazioni colpite". Sciopero dunque rinviato al 4 giugno. I lavoratori del settore handling attendono da 7 anni il rinnovo del contratto nazionale, gli incontri con Assohandlers non hanno portato a risultati, e i sindacati hanno chiesto un contratto che" restituisca finalmente attrattività e dignità al lavoro dell’handling, aggiornando all’inflazione i salari fermi da oltre 6 anni". Lo sciopero di 24 ore è stato invece confermato per oggi dai sindacati di base.