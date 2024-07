Nerviano, vigili multano un furgone del Comune perché è senza revisione

Parabiago (Milano), 26 luglio 2024 - Un furgone del comune di Nerviano è stato fermato dalla polizia locale di Parabiago ed è stato multato perché senza revisione, scaduta lo scorso mese di febbraio. Incredibile quanto accaduto gli scorsi giorni nella città della calzatura coi ghisa che non sono andati per il sottile infliggendo una multa pesante al comune nervianese.

“Vista la gravità di quanto accaduto bisogna anche capire le responsabilità che ci sono state - ha spiegato il consigliere Massimo Cozzi –. Ci teniamo anche a capire se verrà attivata o meno la procedura per la richiesta di risarcimento da parte del fornitore qualora dovuto oppure come si intenda agire in alternativa”. Il furgone è dell'area servizi tecnici del comune di Nerviano ed attualmente è sospeso dalla circolazione con tanto di annotazione sul libretto.