Nerviano, “Scossa Civica” lascia: la giunta del sindaco Colombo

Nerviano (Milano), 10 gennaio 2025 - Con un annuncio ufficiale, il gruppo politico “Scossa Civica” ha dichiarato la fine della propria esperienza di governo al fianco dell'amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Katia Cavaleri e Sergio Banfi.

Le motivazioni dietro questa decisione sono ormai note e risiedono principalmente nell’esclusione arbitraria del loro assessore di riferimento dalla giunta comunale da parte del sindaco. A questo evento si è aggiunto il mancato coinvolgimento del gruppo nella formazione delle decisioni, sia per quanto riguarda gli atti consiliari che quelli di Giunta, nonostante le ripetute richieste in tal senso.

Il comunicato

"La situazione ha reso impossibile una collaborazione trasparente con l’attuale sindaco," ha affermato Scossa Civica, sottolineando come le modalità di gestione della Giunta, sempre più espressione personale del Sindaco piuttosto che delle liste di maggioranza, siano in netto contrasto con i principi fondanti della coalizione che ha ottenuto il consenso dei cittadini nervianesi. "Vivere e lavorare insieme per il bene comune" è un ideale che, secondo il gruppo, è stato tradito da decisioni politiche prese in modo monocratico e non condivise preventivamente con la coalizione.

Il malcontento verso l’attuale amministrazione ha portato a una serie di defezioni all’interno della maggioranza, con consiglieri e assessori che hanno abbandonato volontariamente o sono stati allontanati.

"Questo stillicidio ha coinvolto anche il personale comunale, accentuando ulteriormente la crisi amministrativa," ha aggiunto Scossa Civica. Nonostante il peso determinante che il gruppo ha avuto nell’elezione del sindaco Colombo, Scossa Civica denuncia una mancanza di coinvolgimento e trasparenza da parte della Giunta, che dallo scorso giugno ha limitato i consiglieri a una semplice ratifica delle decisioni strategiche già prese. In un gesto di coerenza, Scossa Civica ha annunciato che il consigliere Bolis, eletto nelle loro fila ma deciso a continuare a sostenere l’amministrazione, agirà d'ora in poi in maniera indipendente, rappresentando esclusivamente posizioni personali.

"Ringraziamo i nostri elettori e sostenitori," ha concluso Scossa Civica. "Per coerenza, la nostra avventura amministrativa termina qui, ma continueremo a essere la voce dei cittadini, impegnandoci a portare le esigenze del territorio nelle sedi opportune con i mezzi a nostra disposizione."