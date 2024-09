Nerviano, si dimettono due consiglieri di Scossa Civica: traballa la maggioranza

Nerviano (Milano), 16 settembre 2024 - Si dimettono due consiglieri di Scossa Civica e la maggioranza che governa Nerviano traballa. Si continua a perdere componenti: questa volta sono due consiglieri della lista Scossa Civica ad essersi dimessi. Dopo le dimissioni dell’assessore Laura Alfieri nel 2023, che aveva in carico le deleghe a Cultura, Istruzione e Sport, e la rimozione di Sergio Parini, a cui a gennaio era stata prima revocata la delega ai Lavori pubblici e poi tutti gli altri incarichi, ora si aggiunge l’addio di due consiglieri di Scossa Civica.

Parini, allontanato dalla Giunta, aveva lasciato il gruppo senza alcuna rappresentanza nell’esecutivo e adesso la lista perde anche la capogruppo Katia Cavaleri e Sergio Banfi. Entrambi rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale.

La maggioranza dovrà ora provvedere alla nomina dei sostituti dei due dimissionari in vista della prossima riunione del consiglio comunale, prevista per il 26 settembre 2024. Dopo l’allontanamento di Parini, Enrico Fontana, anch’egli esterno, è stato nominato come nuovo assessore, affiancando Carolina Re Depaolini (assessore ai Servizi sociali, Istruzione e Pari opportunità) e Claudio Minoja (vicesindaco e assessore al Bilancio), anche loro non eletti.

Dei quattro assessori attualmente in carica, solo uno è stato eletto: Flavio Cozzi, della lista di maggioranza Gente per Nerviano, che gestisce le deleghe a Sport, Innovazione e Informatizzazione. L’altra lista di maggioranza, Tutti per Nerviano, è rappresentata in giunta dal sindaco Daniela Colombo.