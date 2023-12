Nerviano, apre Risparmio Casa: salvi 39 lavoratori ex Grancasa

Nerviano (Milano), 12 dicembre 2023 - L’ex punto vendita Grancasa di Nerviano è tornato oggi aperto al pubblico con il marchio “Risparmio Casa”. Si tratta del primo degli 11 negozi Grancasa che “Risparmio Casa”, ha fatto ripartire dopo l’acquisizione della scorsa estate: un’operazione che ha garantito, a Nerviano, la continuità occupazionale di 39 lavoratori ex Grancasa che oggi fanno parte dello staff di 42 persone che gestiscono il nuovo store da 5000 metri quadrati.

“Il nuovo punto vendita di Nerviano – affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa – rappresenta il nostro 23° negozio in Lombardia e il 157° tra Italia e Svizzera, ma il suo valore, come primo rebranding degli ex store “Grancasa”, è unico e di grande importanza- Siamo felici di aver garantito continuità e lavoro per 39 professionisti ex Grancasa che grazie alla loro esperienza, unita all’innovazione e alla visione di Risparmio Casa, potranno rendere il nuovo punto vendita di Nerviano un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità”.

Il punto vendita di via Antonio Canova 6 a Nerviano sarà aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 20 con vendita di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te, proposti sia con marchi propri dell’insegna sia con i più noti brand commerciali.