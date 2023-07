Negozi aperti per lo shopping il giovedì sera: un debutto flop

Debutto in salita per le aperture serali del giovedì organizzate dall’Amministrazione comunale con Confcommercio Ascom Saronno e Distretto urbano del commercio. Giovedì sera per la prima volta i negozi avevano la possibilità di aprire dalle 21 alle 23 ma, malgrado la concomitanza coi saldi, pochi hanno alzata la saracinesca. Poca anche la gente in centro con e bar e strade decisamente vuote. L’effetto è stato quello di alcuni punti e tratti accesi e illuminati, ad esempio via San Cristoforo che si è distinta per i negozi aperti, ma molte aree, anche di corso Italia e via San Giuseppe, buie. Per le strade soprattutto famiglie a spasso con il cane, qualche gelato, qualcuno che si gode una bibita nei déhors ma davvero pochi sacchetti che raccontano dello shopping. Falsa partenza anche per The Garden l’iniziativa voluta dal Comune con food truck, birra, panini, tavoli e panche di legno che forse ha patito la contemporaneità con l’amata Misinto Bierfest. S.G.