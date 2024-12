Muratori da cantiere. Richiesta di tornitori

Muratore, 2 posti. Requisiti: esperienza nella mansione o come manovale edile; patente B, mezzo proprio; preferibile patente C; buona conoscenza della lingua italiana; Mansione: costruzione e manutenzione in cantieristica civile ed edilizia stradale, movimentazione terra, scavi, stesa asfalto; Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato all’inserimento Sede di lavoro: Canegrate (Milano) e cantieri delle province di Milano, Varese, Como; Candidature: digitare il sito www.afolmet.it/offertedilavorodella, centro per l’impiego di Legnano, codice 88676

Tornitore, 1 posto. Requisiti: esperienza nella lavorazione di pezzi meccanici con i diversi tipi di macchine; Contratto: tempo determinato; Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (Varese); Candidature: presel.cpigallarate@provincia.va.it, centro per l’impiego di Gallarate, codice 13265.