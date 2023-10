Movida di Gallarate: controlli dei carabinieri

Controlli rafforzati dai carabinieri della Compagnia di Gallarate con servizi attuati in centro e lungo le strade che collegano la città ai comuni che si affacciano sul Ticino e sul Lago Maggiore, particolarmente frequentate nei fine settimana per raggiungere i locali della movida. Notevole il numero dei controlli effettuati, che hanno riguardato 85 soggetti e 60 veicoli, appunto sulle strade più trafficate. Attenzione puntata sulle condizioni psicofisiche degli automobilisti: non sono mancati i conducenti alla guida nonostante avessero esagerato con le bevande alcoliche. Quattro i guidatori denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori allo 0,8 gl, con punte che in alcuni casi sono addirittura arrivate tra i 1,64 e i 2,93 gl. Denunciato anche uno straniero sopreso alla guida dell’auto con una patente che dagli accertamenti subito effettuati è risultata falsa. Altri due giovani sono stati denunciati per possesso ingiustificato di un coltello e per spendita di una banconota da falsa da cento euro.

L’attività di controllo prosegue con l’obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 43enne fermato per un controllo dai militari di Busto Arsizio e trovato con 150 grammi di marijuana nascosti negli slip. A quel punto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, trovando quasi un chilo e mezzo di stupefacente tra marijuana e hashish, per la maggior parte già confezionate in dosi pronte per essere cedute. A quel punto sono scattate le manette.

