Movibus, troppi disagi per i pendolari anche a Nerviano. Presentata interrogazione comunale

Nerviano (Milano), 20 gennaio 2025 – A partire dal 13 gennaio scorso la compagnia di trasporti Movibus ha apportato modifiche agli orari di alcune linee, provocando inevitabili disagi per i pendolari e gli studenti di Nerviano. Questa decisione, comunicata ufficialmente dall'azienda, è stata attribuita alla persistente carenza di personale qualificato, in particolare autisti di autobus.

Il consigliere comunale Massimo Cozzi, ha mandato in queste ore una interrogazione comunale sui disagi di migliaia di utenti di zona. Nel comunicato si legge: "Questa revisione si rende necessaria a causa della persistente carenza di personale nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure professionali adibite alla guida degli autobus. Siamo consapevoli dei disagi che tali modifiche potrebbero arrecare agli utenti delle linee interessate. Tuttavia, abbiamo ritenuto indispensabile intervenire in modo strutturale, modificando gli orari e adottando nuove riduzioni, al fine di garantire l’affidabilità delle corse programmate ed effettuate. Questa decisione è stata presa per affrontare e risolvere, per quanto sarà possibile, i numerosi salti di corse registrati nei mesi di novembre e dicembre".

Le linee interessate da queste modifiche, come riportato sul sito di MOVIBUS, sono la Z603 (San Vittore Olona – Nerviano – Milano via autostrada) e la Z6C3 (San Vittore Olona – Cerro Maggiore – S. Ilario Milanese – Milano diretto A8).

I cambiamenti negli orari hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti di Nerviano, che utilizzano quotidianamente queste linee per raggiungere Milano. In risposta ai disagi segnalati, è stata presentata un’interrogazione all’amministrazione locale, chiedendo quali misure intenda adottare per tutelare gli interessi dei cittadini, in particolare pendolari e studenti, che si affidano a questi servizi di trasporto pubblico.

L’interrogazione sollecita un intervento da parte delle autorità per garantire soluzioni che possano mitigare l'impatto negativo di queste modifiche sugli utenti. In attesa di un riscontro da parte dell’amministrazione, cresce l’attesa dei cittadini per una risposta che possa alleviare i disagi di questa situazione.