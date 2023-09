Morto Valerio Antonioni, storico giocatore e allenatore del Rugby Parabiago: il 58enne è stato stroncato da un malore al campo sportivo

Parabiago (Milano), 2 settembre 2023 – Dolore e sgomento a Parabiago e nell’ambiente del rugby lombardo per l’improvvisa morte a 58 anni di Valerio Antonioni, “giocatore, capitano, allenatore ed educatore dei piccoli del minirugby”, come è scritto nella pagina facebook della storica squadra di rugby locale. Lo sportivo è stato stroncato venerdì sera da un malore mentre si trovava insieme ad amici e conoscenti al campo sportivo di via Carso a Parabiago. All’improvviso non si è sentito bene e sono stati chiamati i soccorsi. Per lui non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Legnano in condizioni disperate ed è morto poco dopo.

"È un momento di grande tristezza per tutti noi – si legge ancora sulla pagina fb del Rugby Parabiago - il nostro pensiero e forte abbraccio in questo momento è per Cecilia e per la sua famiglia”. I funerali saranno celebrati lunedì 4 settembre alle 14:30 alla parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso a Parabiago.

"È con profondo sgomento che abbiamo appreso la notizia dell'improvvisa morte di Valerio Antonioni – scrive Fir Lombardia, postando un fiocco nero sulle proprie pagine social – Con molta tristezza, il Presidente Vancini, i Consiglieri, i Delegati Provinciali e tutte le componenti tecniche e organizzative del Comitato Regionale Lombardo, si stringono alla Famiglia di Valerio e agli Amici del Rugby Parabiago per ricordarne l'umanità e l'amore per il nostro sport”.

"Una colonna portante del Rugby Sound Festival che, in questi lunghi anni insieme, ci ha sempre trasmesso, con il suo grande sorriso, la tenacia, l’integrità e la correttezza di un grande Capitano. Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia e ai fratelli del Rugby Parabiago 1948. Grazie Valerio. Non ti dimenticheremo mai”, il ricordo di Shining Production, la società che organizza il festival del rugby a Parabiago.