Morto Sergio Sciuccati. Addio al cultore dell’industrializzazione legnanese

Cerro Maggiore (Milano) – Nella giornata di Pasqua è venuto a mancare Sergio Sciuccati, 86 anni, Cavaliere del Lavoro e Presidente Onorario dell’Associazione TTSLL (Testimonianze Tecnico Storiche del Lavoro Legnanese).

Ex dipendente della Franco Tosi, si era distinto nel campo dell’organizzazione produttiva aziendale, per la sua passione per la storia locale e in particolare per la storia dell’industrializzazione legnanese. Aveva fondato nel 1992, con altri membri dei Maestri del Lavoro, l’Associazione TTSLL allo scopo di costituire un Museo dell’Industria e del Lavoro a Legnano. Il progetto che aveva inizialmente ottenuto molti consensi ma con il sommarsi di altre iniziative e per la mancanza di partecipazione attiva oltre che a problemi economici, non si è ancora realizzato, pur mantenendo in vita la conservazione di pregevoli macchinari e documenti di notevole valore storico.

Questo vale in particolare per quanto riguarda la produzione tessile e meccanica legnanese, quest’ultima riferita in gran parte alla Franco Tosi. Sua la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Legnano, del posizionamento di un antico telaio tessile di tipo Jaquard presso la Galleria Cantoni, nonché l’istallazione di una Siviera di colata del 1930 della ex fonderia della Franco Tosi, all’incrocio di via XX Settembre con la via San Bernardino.

L’Associazione TTSLL a nome del suo presidente Giovanni Cattaneo ha espresso il suo sincero cordoglio e affettuoso ricordo sottolineando che proseguirà nella ricerca di dare vita al progetto tecnico storico che Sergio ci ha lasciato come eredità e a futura memoria, nella convinzione che ciò possa contribuire a riconoscere la giusta importanza del valore storico dell’imprenditorialità e del lavoro legnanese.