Morto l’ex sindaco Oldani: "Fu storico raffinato"

Vittorio Oldani, scomparso la scorsa notte all’età di 81 anni, era stato sindaco dal 1985 al 1992. I funerali si terranno alle 10 nella chiesa parrocchiale. Uomo di cultura, è stato protagonista della scena politica e sociale. "L’ho conosciuto negli anni Ottanta, per via del comune interesse per la storia del territorio, un interesse raro tra i politici, che si illudono invece di poter fare la storia anche senza conoscerla: molti disastri compiuti nei nostri paesi hanno questa causa", sottolinea lo storico abbiatense Mario Comincini. "Oldani fu davvero un uomo della polis, votato al bene comune e con un preciso e immutato codice morale".

"Numerosi sono i contributi scritti che lascia alla nostra comunità, frutto della sua costante e tenace ricerca tra gli archivi, i confronti con esperti e chi più semplicemente conosce il territorio bareggese – evidenzia l’ex sindaco Monica Gibillini -. Tra questi quelli più recenti uno datato 2006 “Bareggio e i suoi fontanili”, credo l’unico testo che parla dei fontanili bareggesi, e “Santa Maria alla Brughiera di Bareggio”, cui Oldani ha contribuito con nuovi documenti ritrovati".