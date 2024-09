Miasmi causati dal compost: "Oltre i limiti"

I miasmi provenienti dalla stazione di compostaggio di via Novara hanno superato ogni limite, ma nessuno risponderebbe al numero di telefono di emergenza dell’impianto: a denunciare il problema sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che, allertati dai cittadini, hanno ora sottoposto la questione agli uffici del Comune: "I miasmi hanno superato ogni limite cosi come testimoniato non solo dagli addetti della piattaforma, ma anche da parecchi cittadini. In alcuni momenti della giornata l’odore è cosi nauseabondo da provocare conati di vomito. Dopo aver sentito Arpa stamani, la stessa ci ha ricontattato segnalandoci che l’impianto non è attualmente raggiungibile ai numeri di emergenza indicati. Al di là di questa ulteriore situazione incresciosa, possibile violazione aggiuntiva delle norme, ci è stato chiesto da Arpa di allertare il Comune di riferimento, in quanto primo interlocutore".

P.G.