Mercato da ripensare Gli ambulanti se ne vanno "Serve un’accelerazione"

di Paolo Girotti

È arrivato il momento di dare un’accelerazione al processo di riqualificazione del mercato cittadino che, in gran parte condiviso dalle forze politiche, non ha ancora prodotto risultati concreti: è questo il senso della mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che approderà in consiglio la prossima settimana e che rimette al centro della dfiscusssione la situazione del mercato del martedì e del sabato. Punto di partenza sono proprio le criticità già state oggetto di discussione in aula nel marzo e nel novembre del 2022: all’indomani di quelle interrogazioni, era stata anche condotta un’indagine conoscitiva tra gli operatori del mercato, con l’intento di focalizzare i punti principali sui quali lavorare.

Secondo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, "da novembre 2022 a oggi lo stato di salute del mercato cittadino si è aggravato ulteriormente. Diversi ambulanti hanno consegnato le licenze, alcuni hanno lasciato per altre piazze, altri ancora hanno rinunciato a presenziare durante la giornata del martedì".

I punti sui quali lavorare e che erano stati elencati dall’amministrazione comunale proprio in occasione della discussione delle interrogazioni, secondo Fratelli d’Italia non hanno poi trovato compimento, sia che si stia parlando della revisione complessiva del layout del mercato, sia che si tratti di definire le graduatorie di anzianità degli operatori, oppure che si parli della ricerca delle nuove categorie merceologiche, "un’attività fortemente strategica da mettere in atto a valle dell’emissione della nuova disciplina e layout del mercato".

Fdi, partendo dalla recente approvazione del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che inizia ora l’iter parlamentare, intravede però la possibilità di accelerare il percorso: "Vi sono tutte le condizioni ideali per portare a termine il percorso di riqualificazione del mercato cittadino, che da troppo tempo è in agonia, in attesa che l’attuale amministrazione cittadina se ne prenda cura in concreto", si conclude la mozione, che dovrebbe impegnare l’amministrazione, se approvata, a concludere entro 30 giorni il percorso di riqualificazione e a emettere una nuova disciplina del mercato che tenga conto delle mutate esigenze del commercio ambulante entro 60 giorni.