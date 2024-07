Mascherine in ospedale. Ecco le nove regole per la sicurezza in corsia

Le mascherine non sono più obbligatorie negli ospedali dal 1° luglio. Humanitas Mater Domini ci ricorda, tuttavia, alcune indicazioni per accedere al presidio in sicurezza. La mascherina è fortemente raccomandata in Oncologia e Day hospital oncologico (modello FFP2), nelle aree di attesa, in tutte le aree sanitarie, soprattutto nell’assistenza con stretto e lungo tempo di contatto, e in particolare in Terapia intensiva e Pronto soccorso. E’ invece obbligatoria in caso di segni e/o sintomi di Covid o altra malattia infettiva respiratoria per tutta la permanenza in ospedale, fino all’esclusione della causa infettiva dei sintomi. Quando è necessario fare il tampone Covid? Rimane l’obbligo di eseguirlo in alcuni casi specifici: pazienti e caregiver in presenza continuativa, solo se manifestano sintomi respiratori (in Pronto soccorso, già ricoverati o in pre-ricovero) e per i pazienti che segnalano un contatto negli ultimi 5 giorni (già ricoverati in degenza, o in regime di pre-ricovero).

S.V.