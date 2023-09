Marnate, soffocò l’anziana madre malata di 88 anni e tentò di uccidersi: condannato a 9 anni

Uccise l’anziana madre di 88 anni, malata da tempo, e poi tentò di togliersi la vita. Angelo Paganini, 61 anni, è stato condannato oggi dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio a 9 anni e 4 mesi di carcere per l’omicidio di Maria Facchinetti.

I fatti avvennero a Marnate, in provincia di Varese, il 23 settembre 2022. Madre e figlio vivevano insieme. La donna soffriva di una malattia degenerativa che la costringeva a letto da oltre due anni. Paganini la accudiva sempre, 24 ore al giorno, ma le sue condizioni erano così precarie che al figlio bastò stringerla in un abbraccio per soffocarla e ucciderla.

Nel processo, l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Ciro Caramore, aveva chiesto una condanna a sei anni e sei mesi, la pena minima. Nell’uomo aveva riconosciuto una parziale incapacità dell’imputato in quanto stava affrontando una situazione pesante da lungo tempo. L’avvocato della difesa, Maria Facchinetti, dal canto suo aveva chiesto l'assoluzione per vizio di mente.

La Corte penale, alla fine, ha riconosciuto l'incapacità parziale dell'imputato e le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti, ma ha deciso per una pena maggiore di quella chiesta dal pubblico ministero.