Marco Casero, il commercialista legnanese festeggia il compleanno con la traversata dello Stretto di Messina

Legnano (Milano), 29 giugno 2023 - Festeggia oggi il suo compleanno facendo la traversata a nuoto dello stretto di Messina. Una sfida con uno scopo sociale quella di Marco Casero, commercialista legnanese di 61 anni, che oggi, giovedì 29 giugno, insieme ad un gruppo di amici attraverserà lo stretto per sostenere le associazioni Fondazione Archè e Dynamo Camp.

Una bella iniziativa sportiva e benefica per Casero, da sempre appassionato di tennis, sci e calcio. Casero era stato in passato allenatore di diverse squadre del legnanese a livello amatoriale. Il commercialista ha cominciato a praticare nuoto dopo due interventi alle ginocchia, iniziando a frequentare sempre più assiduamente una piscina milanese, dove ha fatto conoscenza di un gruppo di appassionati con cui ha stretto amicizia e che lo accompagneranno nell’impresa: Cecilia, Alessandra, Beatrice, Leonardo, Lucio e Marcello.ù

"Mi sono iscritto a un corso di nuoto in pausa pranzo, a poca distanza dal mio studio, e sono andato avanti così finché l’istruttrice mi ha proposto di unirmi a un gruppo che si allenava alla mattina presto, prima di andare al lavoro. Abbiamo cominciato a vederci anche fuori dalla piscina e ci siamo accorti, pur essendo diversissimi l’uno dall’altro, di condividere tanto: la passione per le sfide e l’amore per la natura, e soprattutto, per la solidarietà. A giugno dello scorso anno, quattro di noi si sono cimentati nella prima gara in acque libere, la storica Cavi-Sestri in Liguria. A ottobre abbiamo fatto altre due garette in Liguria, poi ci siamo cimentati nel Lago di Garda e nel Lago d’Orta, finché si è fatta strada l’idea di attraversare a nuoto lo Stretto di Messina, dedicando questa 'impresa' a due associazioni, tra loro amiche, che sosteniamo da tempo: Fondazione Archè e Dynamo Camp".