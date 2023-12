Maquillage a primavera per il centro di Rescaldina

Sarà l’impresa Finocchiaro Costruzioni Srl, con sede a Tremestieri Etneo (Catania), a portare avanti i lavori della riqualificazione totale della zona centrale di Rescaldina. Un progetto velleitario quello voluto dall’amministrazione comunale per un costo di oltre 6 milioni di euro, finanziato dall’Unione europea attraverso il Pnrr con un investimento del Pinqua-Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. L’impresa siciliana si è aggiudicata l’appalto dell’importo complessivo di 4.881.480,70 euro Iva esclusa dopo aver offerto un ribasso vicino al 18%, per un conseguente importo contrattuale di 4.020.582,21 euro. I lavori interesseranno la corte della Torre Amigazzi, e la piazza mercato e delle vie Pellico e Gramsci e partiranno a primavera. Sul tema l’amministrazione Ielo aveva avviato un percorso partecipativo di consultazione con l’obiettivo di raccogliere proposte e far emergere idee, bisogni e suggestioni, affinché tutti potessero dare il proprio contributo alla redazione del progetto finale.