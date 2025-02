Mantide di Parabiago, scarcerato il presunto complice: era accusato dell’omicidio di Michele Della Malva

Parabiago (Milano), 28 febbraio 2025 – Colpo di scena nel caso Massè: il Riesame lo rimette in libertà. Il tribunale del Riesame di Milano ha disposto la scarcerazione di Maurizio Massè, 59 anni, di Quarto Oggiaro (Milano), fermato sabato 15 febbraio dai carabinieri della compagnia di Legnano con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Michele Della Malva, marito di Adilma Pereira Carneiro. La donna, di origine brasiliana, è già a processo per un altro delitto, quello del suo compagno Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto scorso a Parabiago. Il Riesame ribalta la decisione: Massè torna libero Massè, ex cognato della vittima e presunto amante della famigerata "mantide di Parabiago", aveva negato ogni addebito davanti al Gip del tribunale di Busto Arsizio, che però aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Ma il tribunale del Riesame di Milano, accogliendo il ricorso degli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone, ha ribaltato la decisione: nessuna esigenza cautelare giustifica la permanenza in carcere.

"Dopo 14 anni, non sussistono né il pericolo di fuga né quello di reiterazione del reato”, spiega Morrone. Massè è libero dalle 17.30 di oggi, venerdì 28 febbraio. Un nuovo capitolo si apre in questa torbida vicenda giudiziaria.