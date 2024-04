Palio di Legnano: i manieri aprono le porte alla città tra musica, storia e tour guidati

Legnano (Milano) – Tradizioni, cultura, storia ma anche attività per bambini e riscoperta del territorio. Oggi con Manieri Aperti, per una giornata intera, le otto contrade del Palio di Legnano aprono le porte alla città ed ai visitatori. Si tratta di un’occasione unica e privilegiata per poter scoprire questi luoghi d’identità culturale che rendono unica la città del Carroccio. Mostre diffuse, visite guidate, focus espositivi e laboratori: il 1° maggio è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le diverse espressioni culturali e sociali espresse dalle contrade e dal Palio.

Ecco il programma: contrada la Flora in via C. Menotti il dietro le quinte della sfilata con esposizione di una selezione di abiti e spiegazione, a cura delle donne di contrada, del lavoro di creazione degli abiti; poi la mostra "…e questa è casa mia", un viaggio nei documenti e nelle foto per scoprire la storia del maniero nella sala consiglio con visita guidata al maniero.

Contrada Legnarello: un viaggio nella storia del maniero della contrada con il lavoro di sartoria e la dimostrazione pratica di una parte del lavoro che viene effettuato, dalla progettazione al ricamo. Inoltre laboratorio per bambini dove verranno invitati a disegnare il proprio destriero dei sogni e a dargli un nome coi disegni che verranno esposti. In piazza Ss. Redentore gli sbandieratori e musici Città di Legnano.

In via Somalia viaggio nella contrada di San Bernardino con l’esposizione degli abiti del capitano, castellana, gran Priore, scudiero e gonfaloniere e delle scorte armate. Il carro della nobiltà, peculiarità della contrada, sarà esposto in via straordinaria per scoprirne la storia e i dettagli, nel cortile l’accampamento medievale con falconieri e arcieri, oltre alle attività ludiche per i più piccoli. Poi mercato medievale e visita guidata al maniero.

San Domenico: mostra dedicata ai mantelli di capitani e castellane per scoprirne l’evoluzione stilistica ed una occasione preziosa per ammirare da vicino le spade dei capitani della contrada. Fuori mercato medievale con giochi e spettacoli acrobatici.

A San Magno laboratorio di ricamo con dimostrazione di un ricamo con la macchina Cornely. Poi esposizione dei Pesi delle Vittorie, realizzati con 1176 grammi d’argento ed esposizione delle fasce del Corpo Nobile e delle Onorificenze di Contrada.

A San Martino una mostra per scoprire l’iter ideativo e creativo degli abiti delle danzatrici con un’esperienza immersiva a 360°. Poi un concorso dove gli artisti dipingeranno "en plein air" cogliendo ambienti di vita, lavoro e persone.

A Sant’Ambrogio si va alla scoperta di alcune delle figure peculiari della Contrada: la Medichessa, il Teologo, il Filosofo, il Giurista e il Capo degli Armati. Esibizione delle streghe e laboratorio per bambini.

Contrada San’Erasmo: abiti di contrada e un laboratorio dedicato ai bambini per imparare a riconoscere tessitura e ricamo manuale. Una mostra diffusa, realizzata grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca. Dal primo maggio, oltre alla bandiera di contrada, negli otto manieri verranno esposte in maniera permanente le bandiere della Repubblica Italiana e della Comunità Europea. Un segno tangibile per il territorio e per le comunità che evidenzia la centralità della "casa della contrada" nella vita della città. In Famiglia Legnanese l’esposizione di opere di mattoncini Lego in sala Caironi. Punti ristoro e possibilità di pranzare in ogni contrada con servizio gratuito bus dalle 10.30 alle 18.00