Uccise suocero e ridusse in fin di vita la ex: archiviata l’accusa di maltrattamenti

Busto Arsizio (Varese), 26 luglio 2024 – Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio ha archiviato le accuse di maltrattamenti in famiglia a carico di Marco Manfrinati, l'ex avvocato di 40 anni, che lo scorso 5 maggio, come ha confessato, tentò di uccidere la ex moglie Lavinia Limido a coltellate, riducendola in fin di vita, e assassinò il padre della donna Fabio, 71 anni, intervenuto per salvarla. Lavinia, nel contesto di una separazione difficilissima con un bimbo di 4 anni conteso e un serie di denunce incrociate, aveva denunciato Manfrinati per maltrattamenti mentre lui aveva denunciato la ex per sottrazione di minore. La denuncia dell'uomo era già stata archiviata, e ora anche questa denuncia è stata archiviata dal gip di Busto Tiziana Landoni. Manfrinati è inoltre a processo a Varese per stalking nei confronti dell'ex moglie e dell'ex suocera Marta Criscuolo.

Marco Manfrinati al momento dell'arresto. A destra, il suocero Fabio Limido

La soddisfazione dell’avvocato

Dopo la decisione del Tribunale di oggi l'avvocato Fabrizio Busignani, difensore di Manfrinati ha sottolineato che “il gip di Busto Arsizio ha archiviato il procedimento a carico di Marco Manfrinati per presunti maltrattamenti in famiglia evidenziando le smentite investigative alle false accuse contenute nelle querele depositate, le numerose e gravi contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal gruppo familiare Limido Criscuolo sia nelle querele che nelle varie sommarie informazioni testimoniali, e il grave astio da costoro nutrito contro Marco Manfrinati”. “Un maggior rispetto della presunzione di innocenza prevista dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo – ha aggiunto –avrebbe evitato di generare un clima di odio ingiustificato nei confronti di Marco Manfrinati”.